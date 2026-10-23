पंतनगर एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी, 25 अक्टूबर से नए समय पर संचालित होंगी उड़ानें

संसू, पंतनगर । पंतनगर एयरपोर्ट से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए विंटर फ्लाइट शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जारी शीतकालीन समय-सारिणी 25 अक्टूबर 2026 से 27 मार्च 2027 तक प्रभावी रहेगी।

इसके तहत पंतनगर एयरपोर्ट से दिल्ली और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए इंडिगो की उड़ानों का संचालन निर्धारित समय के अनुसार किया जाएगा। नए शेड्यूल में आगमन और प्रस्थान का समय निर्धारित किया गया है। वहीं, सर्दियों में कोहरे की स्थिति को देखते हुए कुछ अवधि के लिए उड़ानों के समय में बदलाव भी किया गया है।



जारी समय-सारिणी के अनुसार, जेवर एयरपोर्ट से पंतनगर आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-7667 सुबह 10:35 बजे उड़ान भरेगी और सुबह 11:25 बजे पंतनगर पहुंचेगी। वापसी में फ्लाइट संख्या 6ई-7668 दोपहर 12:20 बजे पंतनगर से रवाना होकर दोपहर 1:10 बजे जेवर एयरपोर्ट पहुंचेगी। इस तरह जेवर और पंतनगर के बीच आने-जाने वाले यात्रियों को निर्धारित समय के अनुसार हवाई सेवा उपलब्ध रहेगी।



दिल्ली से पंतनगर के बीच संचालित होने वाली उड़ानों का समय भी निर्धारित किया गया है। दिल्ली से आने वाली इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6ई-7415 दोपहर 12 बजे उड़ान भरकर दोपहर एक बजे पंतनगर पहुंचेगी। वहीं, पंतनगर से दिल्ली जाने वाली फ्लाइट संख्या 6ई-7414 दोपहर 1:20 बजे रवाना होकर दोपहर 2:15 बजे दिल्ली पहुंचेगी। इन उड़ानों के माध्यम से यात्रियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से कुमाऊं आने-जाने के लिए हवाई संपर्क मिलेगा।