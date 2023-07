Rudrapur News: किशोरी को बुरी नजर से घूरने पर एक साल का कारावास, दो हजार रुपये जुर्माना; साल 2020 का है मामला

ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में किशोरी को बाइक से टक्कर मारने के बाद घूरने के आरोपी को पॉक्सो न्यायाधीश ने दोषसिद्ध करते हुए एक साल कारावास की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। सात सितंबर 2020 को ट्रांजिट कैंप थाना अंतर्गत रहने वाली किशोरी को दुकान से सामान लेने जाते समय राजा कालोनी निवासी सुरेश कुमार गंगवार ने बाइक से टक्कर मारकर बुरी नजर से घूरा था।

किशोरी को बुरी नजर से घूरने पर एक साल का कारावास

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में किशोरी को बाइक से टक्कर मारने के बाद घूरने के आरोपी को पॉक्सो एक्ट में न्यान्यायाधीश ने दोषसिद्ध करते हुए एक साल कारावास की सजा व दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। बुरी नजर से घूरने पर पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज सात सितंबर, 2020 को ट्रांजिट कैंप थाना अंतर्गत रहने वाली किशोरी को दुकान से सामान लेने जाते समय राजा कालोनी निवासी सुरेश कुमार गंगवार ने बाइक से टक्कर मारकर बुरी नजर से घूरा था। पुलिस ने आरोपी सुरेश कुमार के खिलाफ आठ सितंबर को पॉक्सो एक्ट के केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया था। जुर्माना न भरने पर 15 दिन अतिरिक्त कठिन कारावास सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उमेश कुमार गुप्ता ने पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी की। बुधवार को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश शिवाकांत द्विवेदी ने दोषसिद्ध करते हुए सुरेश गंगवार को आइपीसी की धारा 354डी (महिला को घूरना या निगरानी करना) के तहत सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर 15 दिन का अतिरिक्त कठिन कारावास भोगना होगा।

Edited By: riya.pandey