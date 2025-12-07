ई-संजीवनी पोर्टल पर नई सुविधा, अब रविवार को भी चलेगी ओपीडी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जिले में अब जरूरतमंदों को चिकित्सा सेवाओं के लिए रविवार का इंतजार नहीं करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने ई-संजीवनी पोर्टल के माध्यम से रविवार को भी ओपीडी सेवा को जारी रखते हुए मरीजों के लिए बड़ी राहत दी है। इससे वे लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं, जिन्हें अवकाश के दिन अस्पताल पहुंचने में कठिनाई होती थी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सीएमओ डा. केके अग्रवाल के अनुसार, जिले में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके) के तहत तैनात करीब 70 मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर हर रविवार वीडियो कालिंग और आडियो परामर्श के जरिए लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सलाह दे रहे हैं। ई-संजीवनी पोर्टल पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग जुड़कर डाक्टरों से परामर्श ले रहे हैं।

खास बात यह है कि रविवार को भी ओपीडी सेवा पहले की तरह नियमित रूप से संचालित की जा रही है, जिससे मरीजों को आपातकालीन हालात में तुरंत सलाह मिल पा रही है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ई-संजीवनी सेवा ने ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों और वृद्ध, विकलांग तथा अस्पताल तक तुरंत न पहुंच पाने वाले मरीजों के लिए दूरी और समय की समस्या लगभग समाप्त कर दी है।