काशीपुर: दैनिक जागरण संग बार संघ ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने पर दिया जोर

जागरण संवाददाता, काशीपुर । बार एसोसिएशन काशीपुर के प्रांगण में अधिवक्ताओं ने दैनिक जागरण की मुहिम का हिस्सा बनते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजेश खुल्वे ने कहा कि नशे की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। युवा पीढ़ी भी नशे के चंगुल में फंस रही है।

दैनिक जागरण ने नशा छोड़कर मुख्य धारा में लौटे और दूसरों को राह दिखाते लोगों, संस्थाओं की सीरीज प्रकाशित कर दिशा दिखाने का काम किया है। आज हमें नशे से दूर रहने का संकल्प लेने की जरूरत है तभी हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इसी से विकसित और स्वस्थ भारत की नींव भी रखी जा सकेगी।