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काशीपुर: दैनिक जागरण संग बार संघ ने लिया नशा मुक्ति का संकल्प, युवा पीढ़ी को नशे से बचाने पर दिया जोर

By Digital Desk Edited By: Nirmala Bohra
Updated: Sat, 15 Aug 2026 01:18 PM (IST)

काशीपुर बार एसोसिएशन ने दैनिक जागरण के अभियान के तहत नशा मुक्ति का संकल्प लिया। अधिवक्ताओं ने युवाओं को नशे से बचाने और स्वस्थ भारत के निर्माण पर जोर दिया।

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HighLights

  1. बार एसोसिएशन काशीपुर ने नशा मुक्ति का संकल्प लिया

  2. दैनिक जागरण की मुहिम का हिस्सा बने अधिवक्ता

  3. युवा पीढ़ी को नशे से बचाने पर जोर दिया

जागरण संवाददाता, काशीपुर । बार एसोसिएशन काशीपुर के प्रांगण में अधिवक्ताओं ने दैनिक जागरण की मुहिम का हिस्सा बनते हुए नशा मुक्ति का संकल्प लिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गिरिजेश खुल्वे ने कहा कि नशे की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। युवा पीढ़ी भी नशे के चंगुल में फंस रही है।

दैनिक जागरण ने नशा छोड़कर मुख्य धारा में लौटे और दूसरों को राह दिखाते लोगों, संस्थाओं की सीरीज प्रकाशित कर दिशा दिखाने का काम किया है। आज हमें नशे से दूर रहने का संकल्प लेने की जरूरत है तभी हम बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। इसी से विकसित और स्वस्थ भारत की नींव भी रखी जा सकेगी।

सचिव यशवंत चौहान ने कहा कि नशा युवाओं को दिशा भ्रमित करता है। आज विश्व के कई देश भारतवर्ष की उन्नति के विरोध में देश में नशे की खेप भेज रहे हैं।

यहां उपाध्यक्ष विधु शेखर शर्मा, उपसचिव अंकित चौधरी, कोषाध्यक्ष बीसी नौटियाल, आय व्यय निरीक्षक गौरव मेहरोत्रा, पुस्तकालय अध्यक्ष राकेश प्रजापति, प्रीति कश्यप, पंकुल गुप्ता, शुभम उपाध्याय, नरगिस, रणजीत सिंह, कैलाश कुमार, केदार सिंह, प्रीति शर्मा, शैलेंद्र कुमार मिश्रा, भास्कर त्यागी, सैयद आसिफ अली एडवोकेट, विवेक शर्मा, आनंद रस्तोगी, अभिताभ सक्सेना, उमेश जोशी आदि मौजूद रहे।