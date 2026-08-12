LPG Cylinder KYC: क्या KYC नहीं होने पर गैस सिलेंडर की बुकिंग बंद हो जाएगी?

जागरण संवाददाता, देहरादून । LPG e-KYC Deadline: घरेलू गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी को लेकर उपभोक्ताओं को अब गैस एजेंसी के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। वे अपने मोबाइल फोन से घर बैठे ही ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं।

15 अगस्त तक ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं के कनेक्शन बंद किए जा सकते हैं। ऐसे में आपूर्ति विभाग ने उपभोक्ताओं से समय रहते सत्यापन कराने की अपील की है।

2 लाख उपभोक्ता सत्यापन से वंचित

देहरादून जिले में विभिन्न तेल कंपनियों की 70 गैस एजेंसियों से 7,73,356 उपभोक्ता जुड़े हैं। इनमें अब तक 5,64,642 उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है, जबकि 2,08,714 उपभोक्ता अभी सत्यापन से वंचित हैं। जिले में इंडियन आयल की 53, भारत पेट्रोलियम की 10 और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की सात गैस एजेंसियां हैं।