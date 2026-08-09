भाषा अमर्यादित नहीं होनी चाहिए, एसएसपी की हरकतों से गुस्से में ऐसे शब्द निकल गए : हरक

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । पूर्व कैबिनेट मंत्री व कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने माना कि भाषा अमर्यादित नहीं होनी चाहिए लेकिन यह भी कहा कि नैनीताल एसएसपी ने जिस तरह रैली में आ रही बसों को रुकवाने की ओछी हरकत की उसको लेकर कांग्रेसियों में गुस्सा था। हम देसी लोग हैं, जो कुछ मन में होता है वही जुबा पर होता है इसलिए ऐसे शब्द निकल गए।

पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत रविवार को रुद्रपुर में आयोजित बैठक में भाग लेने आए थे। शनिवार को हल्द्वानी में खरगे की जनसभा से पहले कांग्रेसियों की बसें रोकने को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रदेशाध्यक्ष गणेश गोदियाल, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी आदि ने एसएसपी कार्यालय में पहुंचकर काफी विरोध जताया था।