किच्छा: लड़के ने शादी से किया इनकार तो हाईटेंशन पोल पर चढ़ी, मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। किच्छा में शादी की जिद में एक युवती का हैरान करने वाला मामला सामने आया है। युवती प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ी है और युवक ने शादी से इनकार कर दिया है। गनीमत रही कि वह लाइन की चपेट में नहीं आई और हादसा टल गया।

किच्छा में हल्द्वानी बाईपास के पास एक युवती पड़ोस के ही एक युवक से प्रेम करती है, उससे शादी करने की लंबे समय से जिद पर अड़ी है। बताया जा रहा है कि युवक काफी समय से उसे शादी का भरोसा देता आ रहा है।