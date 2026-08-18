काशीपुर टेंट व्यवसायी संजीव हत्याकांड: पत्नी के आरोप पर दो कर्मचारियों पर हत्या का केस दर्ज

संस जागरण, काशीपुर। ग्राम बाजावाला निवासी टेंट व्यवसायी संजीव कुमार की हत्या के मामले में पत्नी निशा ने अपने पति के दो कर्मचारियों पर हत्या कर शव को हादसे का रूप देने का आरोप लगाया है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर दोनों पर हत्या की प्राथमिकी पंजीकृत की है। दोनों आरोपित किशोर हैं।

मृतक की पत्नी निशा ने तहरीर में बताया कि उसके पति की संजीव की रामनगर, पीरुमदारा के ग्राम थारी में टेंट की दुकान है। 16 अगस्त की सुबह वह अपनी स्विफ्ट कार संख्या यूके 18 डी 3851 से दुकान के लिए निकला था।

देर रात तक घर न लौटने पर निशा ने संजीव को फोन पर संपर्क किया। तो संजीव ने बताया कि वह अपनी दुकान के कर्मचारियों शिवम सैनी निवासी थारी और करमजीत निवासी गांधीनगर, कुंडेश्वरी के साथ शिवम का जन्मदिन मना रहे हैं और खाना खाकर देर रात तक घर लौटेगा। बताया कि सोमवार को उसके पास ग्राम राजपुर से किसी ग्रामीण का फोन आया, जिसमें संजीव की सड़क हादसे में मौत होने और शव मोर्चरी में रखे होने की सूचना दी गई।

जब वह माेर्चरी पहुंचे, तो संजीव के गले पर एक गहरा होलनुमा चोट का निशान मिला। पीड़िता का आरोप है कि दोनों कर्मचारियों ने संजीव की हत्या कर साक्ष्य मिटाने और मामले को दुर्घटना का रूप देने के उद्देश्य से कार को ग्राम राजपुर के पास सड़क से नीचे खेतों में उतार दिया। सीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि दोनों आरोपितों को हिरासत में ले लिया गया है। पूछताछ में हत्या के कारणों को पता किया जा रहा है।