उत्तराखंड के काशीपुर में रील बनाने में चली गोली ने ली मेहविश की जान, हथियार से खेलना पड़ा भारी!

जागरण संवाददाता, काशीपुर। महुआखेड़ा गंज में 22 वर्षीय मेहविश की गोली लगने से हुई मौत के मामले में अहम तथ्य सामने आया है। मेहविश की हत्या नहीं हुई, बल्कि खेल-खेल में तमंचे से चली गोली ने उसकी जान ले ली। चर्चा है कि वह रील बना रही थी।

प्रकरण में मृतका के भाई फईम की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी साजिद व उसके स्वजन पर गैर इरादतन हत्या समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी कर ली है। साक्ष्यों के आधार पर पुलिस घटना का अनावरण करने के नजदीक पहुंच गई है।

आइटीआइ कोतवाली क्षेत्र के महुआखेड़ा गंज के वार्ड-तीन मढैया देवी निवासी मेहविश की गुरुवार दोपहर में गोली लगने से मौत हो गई थी। घटना के समय वह पड़ोसी के घर गई थी। आसपास के लोगों का कहना था कि खून से लथपथ मेहविश के शव को पड़ोसी उसके घर छोड़ गया था। मृतका के भाई व चाचा ने पुलिस को सूचना दी।

इसके बाद पड़ोसी साजिद पत्नी व बेटे के साथ फरार हो गया। पुलिस ने उसकी दो बेटियों को अभिरक्षा में लिया। मृतका मेहविश को रील्स बनाने का शौक था। पता चला है कि मेहविश पड़ोसी की नाबालिग छोटी बेटी के साथ तमंचे से खेल रही थी। बड़ी बेटी अपने काम में लगी थी। खेत पर गया पिता सूचना मिलने पर घर चला आया।

शव को उसके घर छोड़ने के बाद फरार हो गया। आरोपित ने साक्ष्य मिटाने के प्रयास में खून के धब्जे साफ किए। गुरुवार को मौके पर पहुंची पुलिस वहां का दृश्य देखकर चौक गई थी। शुक्रवार को मेहविश का पोस्टमार्टम हुआ। उसके सिर से 12 एमएम का कारतूस निकला। स्वजन ने गमगीन माहौल में शव को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया।