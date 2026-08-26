काशीपुर में दर्दनाक हादसा, ड्यूटी के दौरान ट्रेन से कटकर गेटमैन की मौत

जागरण संवाददाता, काशीपुर। उत्तराखंड के काशीपुर में महुआखेड़ागंज स्थित गिरधर रेलवे फाटक पर बुधवार तड़के एक भीषण हादसा हो गया।

ड्यूटी पर तैनात 35 वर्षीय गेटमैन अंकुर भारद्वाज निवासी पैगा की दिल्ली की ओर से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना से रेलवे कर्मचारियों और परिजनों में कोहराम मच गया।