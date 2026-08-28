उत्तराखंड के काशीपुर में नगर निगम के कूड़ा वाहन ने बाइक सवार को रौदा, रक्षाबंधन पर बहन को लेने जा रहा था युवक

जागरण संवादाता, काशीपुर । नगर निगम के कूड़ा वाहन ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौत हो गई। हाइडिल कॉलोनी निवासी 22 वर्षीय आकाश पुत्र स्व. हरिओम शुक्रवार 11:30 बजे आसपास बाइक से अपनी बहन को लेने के लिए जसपुर जा रहे थे।

आकाश को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। स्वजन और अन्य लोगों ने अस्पताल में विरोध जताया। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। स्वजन ने अस्पताल से शव उठाने से इनकार कर दिया।