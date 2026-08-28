रक्षाबंधन पर मंदिर में पूजा करने गया युवा व्यापारी, आया हार्ट अटैक... मौत

जागरण संवाददाता, काशीपुर। नगर के युवा व्यापारी की हार्ट अटैक की वजह से मौत हो गई। 37 वर्षीय हिमांशु वर्मा पुत्र सर्वेश वर्मा गुरुवार देर शाम नगर के मोटेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने गए थे। इस दौरान उनकी अचानक तबियत बिगड़ गई और वह जमीन पर गिर पड़े।

उन्हें नगर के निजी अस्पताल में ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। हिमांशु राशन की दुकान चलाते थे। रक्षाबंधन से पहले दुखद घटना से परिवार में गहरा शोक है। शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।