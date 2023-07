Rudrapur News: कबाना बार में आबकारी विभाग की छापेमारी में मिली अनियमितताएं, आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज

कबाना बार मे आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में एक लाइसेंस पर दो फ्लोर पर काउंटर लगाए जाने के साथ शराब की सील बोतल बेचना सामने आया। जिस पर लाइसेंस धारक से जवाब मांगने के साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। आबकारी निरीक्षक महेंद्र बिष्ट ने बताया कि बार लाइसेंस पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है।

कबाना बार में आबकारी विभाग की छापेमारी में मिली अनियमितताएं

Your browser does not support the audio element.

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: कबाना बार मे आबकारी विभाग की टीम ने छापेमारी की। छापेमारी में एक लाइसेंस पर दो फ्लोर पर काउंटर लगाए जाने के साथ शराब की सील बोतल बेचना सामने आया। जिस पर लाइसेंस धारक से जवाब मांगने के साथ ही आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक लाइसेंस पर दो शो केस में लगाई गई थी शराब कबाना बार लगातार सुर्खियों में है। एक जुलाई को बार में हुए विवाद के बाद पार्किंग में तलवार से युवक पर वार कर घायल करने की घटना के बाद मंगलवार देर शाम आबकारी निरीक्षक महेंद्र बिष्ट की अगुवाई में आबकारी विभाग की टीम ने कबाना बार में चेकिंग की। इस दौरान एक लाइसेंस पर दो शो केस में शराब लगाई गई थी जो कि आबकारी नियम के खिलाफ है। इसके साथ ही बार से शराब की बोतल भी बेचने की बात सामने आई। जिलाधिकारी को भेजी जा रही है चेकिंग रिपोर्ट आबकारी निरीक्षक महेंद्र बिष्ट ने बताया कि बार लाइसेंस पवन कुमार अग्रवाल के नाम पर है। बार को अनुज्ञापन शर्तो के अनुरूप न चलाए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 64 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही स्पष्टीकरण मांगा गया है। जिसका जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आबकारी निरीक्षक बिष्ट ने बताया कि चेकिंग रिपोर्ट जिला आबकारी अधिकारी के जरिए जिलाधिकारी को भेजी जा रही है।

Edited By: riya.pandey