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हाथों में तलवार, हसिया और सरिया... उत्तराखंड में आजादी का ये कैसा जश्न? खौफजदा लोग

By Virendra BhandariEdited By: Nirmala Bohra
Updated: Sun, 16 Aug 2026 01:01 PM (IST)

Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर रुद्रपुर के श्याम टाकीज रोड पर बाइक सवार युवकों ने धारदार हथियार और तलवारें लहराते हुए जुलूस निकाला।

HighLights

  1. स्वतंत्रता दिवस पर रुद्रपुर में तलवारों के साथ जुलूस

  2. पुलिस ने तीन युवकों को हिरासत में लेकर चालान किया

  3. वायरल वीडियो से अन्य युवकों की पहचान जारी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर Independence Day 2026: स्वतंत्रता दिवस पर ट्रांजिट कैंप कोतवाली क्षेत्र के श्याम टाकीज रोड पर बाइक सवार युवकों ने हाथों में धारदार हथियार और तलवार लहराकर जुलूस निकाला।

इसका पता चलते ही पुलिस हरकत में आई और तीन युवकों को हिरासत में लेकर उनका चालान काट दिया। जबकि इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो के आधार पर पुलिस अन्य युवकों की पहचान कर उन तक पहुंचने का प्रयास क रही है।

युवकों के हाथों में धारदार हथियार और तलवार

शनिवार को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर श्याम टाकीज क्षेत्र में डीजे के साथ युवकों ने जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान सड़क पर डीजे वाहन के पीछे बड़ी संख्या में युवक बाइक से और पैदल चल रहे थे। इनमे कुछ युवकों के हाथों में धारदार हथियार और तलवार थी।

बताया जा रहा है कि जुलूस करीब एक घंटे तक क्षेत्र में चलता रहा। इसके बाद वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने लगा। मामला पुलिस तक पहुंचा तो एसएसआइ ट्रांजिट कैंप महेश कांडपाल की अगुवाई में पुलिस टीमों ने जुलूस में शामिल युवकों की तलाश शुरू कर दी।

क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध युवकों की तलाशी शुरू की गई। इस दौरान पुलिस ने तीन-चार युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। साथ ही वीडियो में दिखाई दे रहे अन्य युवकों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। सीओ सिटी विभव सैनी ने बताया कि तीन युवकों को हिरासत में लेकर उनका चालान किया गया है।

जुलूस के आयोजन की अनुमति के संबंध में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि जुलूस में हथियार लेकर चलने वाले युवक कौन थे और उनके पास धारदार हथियार कहां से आए। पुलिस वीडियो के साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर जुलूस में शामिल युवको की पहचान का प्रयास कर रही है।

इधर, स्वतंत्रता दिवस पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम थे। पुलिस जगह जगह तैनात थी। इसके बादजूव सार्वजनिक स्थान पर हथियार लहराते हुए युवकों का जुलूस पुलिस की सतर्कता पर सवाल उठा रहे हैं।

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