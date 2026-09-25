MBBS प्रवेश के लिए फर्जी प्रमाण-पत्र मामला, ऊधम सिंह नगर के गदरपुर में दो युवक पुलिस हिरासत में

जागरण संवाददाता, गदरपुर। तहसील क्षेत्र में कूटरचित अभिलेखों के आधार पर स्थायी निवास, जाति एवं अन्य प्रमाण-पत्र बनवाने के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में सामने आए प्रकरणों में प्रमाण-पत्र निरस्त करने के साथ ही संबंधित मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है।

जांच के दौरान भूमिका सामने आने पर गदरपुर निवासी निखिल वर्मा एवं शुभम हुडिया को तहसील प्रशासन ने पूछताछ के बाद गदरपुर कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। दोनों के विरुद्ध अभी मुकदमा दर्ज किया जाना है। प्रशासन के अनुसार, प्रकरण में प्रमाण-पत्रों का उपयोग देहरादून में नीट परीक्षा के बाद एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना था। शुक्रवार को तहसीलदार लीना चंद्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा कूटरचित अभिलेखों के आधार पर प्रमाण-पत्र तैयार करवाए गए थे।

जांच के अनुसार, इन प्रमाण-पत्रों का उपयोग एमबीबीएस में प्रवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाना था। संबंधित प्रकरणों में अब तक पांच व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए कूटरचित अभिलेखों के आधार पर जारी स्थायी एवं अनाथ प्रमाण-पत्रों को निरस्त किया गया है।