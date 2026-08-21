दो माह पहले घर से हुई लापता... पीछे था ऑनलाइन गेम का चक्कर, पहुंची 1000 किमी दूर
सितारगंज से दो माह पहले लापता हुई 17 वर्षीय किशोरी को नानकमत्ता पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए दोस्ती करने वाले युवक के साथ हिमाचल प्रदेश से सकुशल बरामद किया।
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जागरण संवाददाता, सितारगंज । ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई दोस्ती एक नाबालिग को घर से करीब एक हजार किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश तक ले गई।
करीब दो माह से लापता 17 वर्षीय किशोरी को ऑपरेशन प्रहार के तहत नानकमत्ता पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने उसे बहला-फुसलाकर साथ ले जाने के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।
घर से बिना बताए लापता हो गई थी किशोरी
नानकमत्ता पुलिस ने बताया कि 16 जून 2026 को किशोरी घर से बिना बताए लापता हो गई थी। स्वजन की तहरीर पर 25 जून को कोतवाली नानकमत्ता में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र पंत को सौंपी गई।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंह नगर के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने किशोरी की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ सर्विलांस और मैनुअल पुलिसिंग की मदद ली। जांच में पता चला कि किशोरी की आरोपित से ऑनलाइन गेम के माध्यम से पहचान हुई थी।
इसके बाद आरोपित ने कथित तौर पर उसे अपनी बातों में बहलाया और 16 जून को अपने साथ हिमाचल प्रदेश ले गया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य माध्यमों से मिले सुरागों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में दबिश देकर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया।
साथ ही आरोपित हर्ष ठाकुर उर्फ निखिल (19) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मूल रूप से हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का निवासी है और वर्तमान में उत्तम नगर, दिल्ली में रह रहा था। आरोपित को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राजेंद्र पंत, हेड कांस्टेबल रघुनाथ गोस्वामी और कांस्टेबल गिरीश चंद्र शामिल रहे।
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