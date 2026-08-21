Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

दो माह पहले घर से हुई लापता... पीछे था ऑनलाइन गेम का चक्कर, पहुंची 1000 किमी दूर

By Avinash ShrivastavaEdited By: Nirmala Bohra
Updated: Fri, 21 Aug 2026 05:41 PM (GMT+05:30)

सितारगंज से दो माह पहले लापता हुई 17 वर्षीय किशोरी को नानकमत्ता पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के जरिए दोस्ती करने वाले युवक के साथ हिमाचल प्रदेश से सकुशल बरामद किया।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

timer icon

समय कम है?

जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में

संक्षेप में पढ़ें

जागरण संवाददाता, सितारगंज  ऑनलाइन गेमिंग के दौरान हुई दोस्ती एक नाबालिग को घर से करीब एक हजार किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश तक ले गई।

करीब दो माह से लापता 17 वर्षीय किशोरी को ऑपरेशन प्रहार के तहत नानकमत्ता पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने उसे बहला-फुसलाकर साथ ले जाने के आरोप में 19 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है।

घर से बिना बताए लापता हो गई थी किशोरी 

नानकमत्ता पुलिस ने बताया कि 16 जून 2026 को किशोरी घर से बिना बताए लापता हो गई थी। स्वजन की तहरीर पर 25 जून को कोतवाली नानकमत्ता में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक राजेंद्र पंत को सौंपी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ऊधमसिंह नगर के निर्देश पर प्रभारी निरीक्षक संजय पाठक के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। टीम ने किशोरी की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगालने के साथ सर्विलांस और मैनुअल पुलिसिंग की मदद ली। जांच में पता चला कि किशोरी की आरोपित से ऑनलाइन गेम के माध्यम से पहचान हुई थी।

इसके बाद आरोपित ने कथित तौर पर उसे अपनी बातों में बहलाया और 16 जून को अपने साथ हिमाचल प्रदेश ले गया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और अन्य माध्यमों से मिले सुरागों के आधार पर हिमाचल प्रदेश में दबिश देकर किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया।

साथ ही आरोपित हर्ष ठाकुर उर्फ निखिल (19) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार आरोपी मूल रूप से हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश का निवासी है और वर्तमान में उत्तम नगर, दिल्ली में रह रहा था। आरोपित को नियमानुसार न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

कार्रवाई करने वाली टीम में उपनिरीक्षक राजेंद्र पंत, हेड कांस्टेबल रघुनाथ गोस्वामी और कांस्टेबल गिरीश चंद्र शामिल रहे।

यह भी पढ़ें- ऑनलाइन गेमिंग से परवान चढ़ा प्यार, मुर्शिदाबाद में 3 महिलाओं को लेकर भागने वाले का कैसे हुआ 'गेम ओवर'?

यह भी पढ़ें- 11.94 करोड़ का मनी ट्रेल, फिर भी बड़े नाम जांच से बाहर! ऑनलाइन गेमिंग फर्जीवाड़े में MP हाई कोर्ट ने कटनी पुलिस पर उठाए गंभीर सवाल