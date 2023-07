उधम सिंह नगर में सटीक समय पर मानसून आने से किसानों को मिली राहत, धान की रोपाई में आएगी तेजी

तराई में बारिश ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। धान की रोपाई शुरू हो गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार अब तक 20 प्रतिशत रोपाई का काम पूरा भी किया जा चुका है। ऊधम सिंह नगर में एक लाख 37 हजार हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें एक लाख आठ हजार हेक्टेयर भूमि में खरीफ फसल की बुवाई होती है। वहीं 90 हजार किसान पंजीकृत हैं।

उधम सिंह नगर में सटीक समय पर मानसून आने से धान की रोपाई में आएगी तेजी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर: तराई में बारिश ने किसानों को बड़ी राहत पहुंचाई है। धान की रोपाई शुरू हो गई है। विभागीय जानकारी के अनुसार अब तक 20 प्रतिशत रोपाई का काम पूरा भी किया जा चुका है। ऊधम सिंह नगर में एक लाख 37 हजार हेक्टेयर भूमि कृषि योग्य है। इसमें एक लाख आठ हजार हेक्टेयर भूमि में खरीफ फसल की बुवाई होती है। वहीं 90 हजार किसान पंजीकृत हैं। खरीफ फसल के लिए मई माह में किसान बीज डालते हैं और जून अंतिम सप्ताह से रोपाई का काम शुरू कर देते हैं। सटीक समय पर आया मानसून इस बार मानसून के बिल्कुल सटीक समय पर आया है। अब तक तराई में करीब 120 मिमी वर्षा हो चुकी है, जो धान के लिए पर्याप्त है। सीजन के वक्त या समय से प्रमुख रूप से वेरायटी पीआर 121, पीबी 1509, एचकेआर 47, पीबी 1637, पंत धान 26 और पीआर 113 की रोपाई सर्वाधिक तराई में प्रचलित हैं। बारिश होने से धान की रोपाई में तेजी बारिश से धान की रोपाई में तेजी आई है। किसानों को खेत में पानी भरने की आवश्यकता नहीं होगी। वहीं जुलाई अंत तक पिछेती धान की रोपाई होगी। मुख्य कृषि अधिकारी डा. अजय कुमार वर्मा ने बताया कि धान की रोपाई में बारिश काफी मददगार साबित हुई है। इससे किसानों को राहत मिली है।

