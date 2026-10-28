पंतनगर में बाघ एक्सप्रेस से टकराकर हाथी की मौत, वन विभाग में हड़कंप
पंतनगर में बाघ एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई है।
HighLights
पंतनगर में बाघ एक्सप्रेस से टकराकर एक हाथी की मौत
रेलवे ट्रैक पर वन्यजीवों की सुरक्षा पर चिंता बढ़ी
वन विभाग ने घटना की जांच शुरू की है
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर । तराई केंद्रीय वन प्रभाग के सैनिक फार्म क्षेत्र में देर रात बाघ एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन आधे घंटे से अधिक समय तक मौके पर रुकी रही।
घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग में हड़कंप मच गया। रेंजर लक्ष्मण सिंह बिष्ट वन कर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण कर जानकारी जुटाई।
बुधवार सुबह वन विभाग की टीम ने हाथी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृत हाथी की उम्र करीब सात से आठ वर्ष बताई जा रही है। वन विभाग की ओर से घटना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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