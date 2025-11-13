दुल्हन से बात कर रहा था युवक, दूल्हे ने मना किया तो दोस्तों संग मिल कर दी पिटाई; आधी रात चौकी पहुंची बरात
रुद्रपुर में एक विवाह समारोह में, वरमाला के दौरान दुल्हन से एक युवक के बात करने पर दूल्हे ने शादी से इनकार कर दिया। मामला पुलिस चौकी तक पहुंचा, जहाँ काउंसलिंग के बाद दूल्हे की गलतफहमी दूर हुई। फिर देर रात विवाह की रस्में पूरी की गईं और सुबह बारात विदा हुई। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद चौकी में दोनों पक्षों की काउंसलिंग के बाद दूल्हे की गलतफहमी दूर हो गई। जिसके बाद देर रात फिर से शहनाई बजी और विवाह की सारी रस्म पूरी कर सुबह बारात विदा हुई।
प्रीत विहार निवासी राहुल का विवाह भूतबंगला निवासी युवती से 12 अक्टूबर को होनी तय हुई थी। तय तिथि के अनुसार बुधवार शाम प्रीत विहार से बारात भूतबंगला के लिए निकली। तमाम रस्म के बाद रात को दुल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंचे। जहां स्वजन के साथ ही नाते रिश्तेदार और आसपास के लोग उन्हें आशीर्वाद देने आ रहे थे। इसी बीच दुल्हन के पास एक युवक आकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। जो दूल्हे को नागवार गुजरी और उसने विरोध कर दिया।
युवक के साथियों ने दूल्हे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जिससे दो-तीन वर पक्ष के लोग चोटिल हो गए। यह देख दूल्हे ने शादी से इंकार कर दिया। इस पर मामला रम्पुरा चौकी पहुंच गया। जहां पर दूल्हे पक्ष के साथ ही दुल्हन पक्ष के लोग पहुंच गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उनके बीच समझौते का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने।
बाद में पुलिस ने जैसे तैसे दोनों पक्षों से एक एक कर वार्ता की और उनकी काउंसलिंग के बाद उन्हें विवाह के लिए मना लिया। जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग वापस विवाह स्थल पर गए और देर रात विवाह की रस्म पूरी हुई। गुरुवार सुबह दूल्हा बारात विदा कर अपने घर ले गया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने बताया कि विवाद के बाद चौकी पुलिस ने दोनों पक्षों की काउंसलिंग की। साथ ही उन्हें समझाया गया। जिसके बाद दोनों पक्षों के लोग विवाह के लिए राजी हो गए।
