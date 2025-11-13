जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद के बाद चौकी में दोनों पक्षों की काउंसलिंग के बाद दूल्हे की गलतफहमी दूर हो गई। जिसके बाद देर रात फिर से शहनाई बजी और विवाह की सारी रस्म पूरी कर सुबह बारात विदा हुई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रीत विहार निवासी राहुल का विवाह भूतबंगला निवासी युवती से 12 अक्टूबर को होनी तय हुई थी। तय तिथि के अनुसार बुधवार शाम प्रीत विहार से बारात भूतबंगला के लिए निकली। तमाम रस्म के बाद रात को दुल्हा और दुल्हन स्टेज पर पहुंचे। जहां स्वजन के साथ ही नाते रिश्तेदार और आसपास के लोग उन्हें आशीर्वाद देने आ रहे थे। इसी बीच दुल्हन के पास एक युवक आकर बैठ गया और उससे बात करने लगा। जो दूल्हे को नागवार गुजरी और उसने विरोध कर दिया।

युवक के साथियों ने दूल्हे पक्ष के लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। जिससे दो-तीन वर पक्ष के लोग चोटिल हो गए। यह देख दूल्हे ने शादी से इंकार कर दिया। इस पर मामला रम्पुरा चौकी पहुंच गया। जहां पर दूल्हे पक्ष के साथ ही दुल्हन पक्ष के लोग पहुंच गए। हालांकि इस दौरान पुलिस ने उनके बीच समझौते का प्रयास किया लेकिन वह नहीं माने।