रुद्रपुर में देह व्यापार का भंडाफोड़, होटल में दी दबिश तो पकड़े 24 युवक और युवतियां; मुकदमा दर्ज

Rudrapur Crime होटल एएसडीआर में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापेमारी की। होटल संचालक मुखर्जी नगर दिल्ली निवासी आरेंद्र और होटल कर्मी अल्मोड़ा निवासी जगदीश के विरुद्ध भी अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।

Rudrapur Crime: होटल में ठहरे 24 युवक-युवतियों को पुलिस ने पकड़ लिया।

HighLights - रुद्रपुर के होटल में दबिश, पकड़े 24 युवक और युवतियां - दिल्ली निवासी होटल संचालक और कर्मचारी के विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार के तहत मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर): Rudrapur Crime: होटल एएसडीआर में पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने छापेमारी की। होटल में ठहरे 24 युवक-युवतियों को पुलिस ने पकड़ लिया। उनकी आइडी और होटल का पंजीकरण रजिस्टर चेक करने के बाद तीन लड़कियों के साथ मिले इस्लाम, विपिन और उत्तम सरकार के विरुद्ध पाक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि शेष को चालान काटकर छोड़ दिया गया। युवकों के साथ मिली लड़कियां नाबालिग हैं या बालिग, इसकी जांच के लिए स्वजन से संपर्क कर दस्तावेज मंगवाए गए हैं। होटल संचालक मुखर्जी नगर दिल्ली निवासी आरेंद्र और होटल कर्मी अल्मोड़ा निवासी जगदीश के विरुद्ध भी अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 24 से अधिक युवक-युवतियों को पकड़ लिया गुरुवार को आवास विकास पुलिस को सूचना मिली कि रवींद्रनगर स्थित होटल एएसडीआर में कई युवक-युवतियां मौजूद हैं। अनैतिक कार्य की आशंका के चलते थानाध्यक्ष ट्रांजिट कैंप सुंदरम शर्मा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट प्रभारी बसंती आर्या, आवास विकास चौकी प्रभारी नीमा बोहरा पुलिस कर्मियों के साथ होटल पहुंचे। टीम ने होटल के कमरों में रुके 24 से अधिक युवक-युवतियों को पकड़ लिया और उनके आइडी कार्ड जब्त कर लिए। उनसे अलग-अलग कमरों में पूछताछ भी की। एसपी सिटी मनोज कुमार कत्याल ने बताया कि होटल में युवक और किशोरियों के होने की सूचना पर कार्रवाई की गई। इस दौरान हिंदूवादी संगठन के लोग भी होटल पहुंच गए और सीज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि करीब एक साल पहले इसी तरह का मामला सामने आया था। तब भी काफी हंगामा हुआ था। युवकों को स्थानीय निवासियों ने पीटा होटल में मिले युवक-युवतियों की आइडी चेक करने के बाद पुलिस ने उन्हें एक-एक कर बाहर निकाला। होटल से बाहर आते ही युवकों को स्थानीय निवासियों ने पीटना शुरू कर दिया।

