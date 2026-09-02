उत्तराखंड में बेटी की सगाई की दावत के लिए काट दी गाय, दो गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, किच्छा। बेटी की सगाई की दावत के लिए गोकशी की सूचना पर गोवंश स्कवाड की टीम ने छोपमारी कर गोमांस के साथ दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए गो तस्कर के विरुद्ध किच्छा कोतवाली में पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज बताई जा रही है। पुलिस ने उसके विरुद्ध गोवंश संरक्षण अधिनियम के तहत प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है।

मंगलवार शाम गोवंश स्कवाड प्रभारी एसआई पंकज बेलवाल ने गोकशी की सूचना पर कांस्टेबल संजीव कुमार, राजेश गिरी, एहसान अली के साथ ग्राम सैंजना में दुकान पर दबिश दी तो वहां बैठा तस्कर गोवंश स्कवाड की टीम को देख भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने उसको भागने का मौका दिए बिना दबोच लिया।