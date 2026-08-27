मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रपुर में छात्रों से किया सीधा संवाद, भविष्य के सपनों पर हुई चर्चा

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। मंच पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सामने भविष्य गढ़ने को तैयार सैकड़ों विद्यार्थियों की उत्सुक निगाहें... सवालों की बौछार और जवाबों में अनुभव की सीख।

मौका था रुद्रपुर के जेसीज पब्लिक स्कूल में आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम का, जहां किताबों और कक्षाओं की सीमाओं से बाहर निकलकर करीब 850 विद्यार्थियों ने सीधे मुख्यमंत्री से संवाद किया। कार्यक्रम में जिले के 15 विद्यालयों के विद्यार्थियों की भागीदारी ने इसे युवाओं के सपनों और भविष्य के मंथन का मंच बना दिया।

गुरुवार को आयोजित शिक्षा संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने विद्यार्थियों से उनकी पढ़ाई, लक्ष्य, भविष्य की योजनाओं और विभिन्न विषयों पर बातचीत की। विद्यार्थियों ने भी बेझिझक अपने सवाल रखे और मुख्यमंत्री से सफलता, संघर्ष और जीवन के लक्ष्य को लेकर संवाद किया।