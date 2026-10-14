उत्तराखंड के काशीपुर में भाजपा का महत्वपूर्ण सम्मेलन, सीएम धामी और बांसुरी स्वराज मौजूद

जागरण संवाददाता, काशीपुर। भाजपा का दो दिवसीय विधानसभा विस्तारक एवं प्रभारी वर्ग सम्मेलन मंगलवार से काशीपुर में चल रहा है।

बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष, प्रदेश सह प्रभारी बांसुरी स्वराज की मौजूदगी हैं।

सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव फतह करने के लिए संगठनात्मक रणनीति पर मंथन होगा।

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