Udham Singh Nagar News: Harela त्योहार की पूर्व संध्या पर चलाया स्वच्छता अभियान, पौधारोपण के लिए बनाए गड्ढे;

Harela त्योहार की पूर्व संध्या पर चलाया स्वच्छता अभियान

जागरण टीम, शांतिपुरी: शांतिपुरी नंबर दो में हरेला पर्व की पूर्व संध्या पर ग्रामीणों ने स्वच्छता अभियान चला कर सार्वजनिक स्थलों की साफ-सफाई की। इस दौरान ग्रामीणों ने हरेला पर्व पर पौधरोपण के लिए भी गड्ढे बनाकर पूर्व तैयारियां की। सड़क के दोनों ओर बनाए गए गड्ढे रविवार को प्रधान पति बिशन सिंह कोरंगा एवं अधीक्षण अभियंता शेखर चंद्र त्रिपाठी के नेतृत्व में स्थानीय ग्रामीणों ने सार्वजनिक खेल मैदान, गांधी स्मारक निधि, राजकीय इंटर कॉलेज व मुख्य बाजार के आसपास सड़क के दोनों ओर उगी झाड़ियों को काटकर सफाई की। साथ ही सड़क के दोनों ओर सैकड़ों गड्ढे बनवाएं। स्वच्छता पर दे विशेष ध्यान अधीक्षण अभियंता चंद्रशेखर त्रिपाठी ने कहा कि शांतिपुरी नंबर दो एक आदर्श गांव है। ग्रामीणों को स्वच्छता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता एवं पौधरोपण स्वच्छ पर्यावरण के लिए बेहद आवश्यक है। जिसमें सभी ग्रामीणों को अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। वहीं प्रधान चंद्रकला कोरंगा ने कल सोमवार को मनाए जाने वाले हरेला पर्व पर वृहद पौधरोपण में प्रतिभाग करने का ग्रामीणों को न्योता दिया। इस दौरान स्वच्छता एडवोकेट राजेंद्र प्रसाद शर्मा, भाजपा मंडल महामंत्री तारा सिंह कोरंगा, सुभाष जोशी, सुभाष पाठक, इंद्र सिंह मेहता, बच्ची सिंह बिष्ट, खीमानंद तिवारी, देवेंद्र रौतेला, विजेंद्र जोशी, पूर्व प्रधान कुंदन सिंह दानू आदि मौजूद रहे।

