Bulldozer Action: उत्तराखंड में आज चार मदरसों पर चलेगा बुलडोजर, भारी पुलिस फोर्स तैनात

संवाद सहयोगी, बाजपुर। उत्तराखंडक के बाजपुर क्षेत्र में प्रशासन द्वारा चार मदरसों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। कार्रवाई की सूचना के बाद जनपद के विभिन्न थानों से पुलिस फोर्स बाजपुर और केलाखेड़ा क्षेत्र में पहुंच गई है। पुलिस बल को संवेदनशील स्थानों पर तैनात किया गया है और अधिकारियों के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है।

बताया जा रहा है कि प्रशासन की ओर से बाजपुर, केलाखेड़ा, चकरपुर और आसपास के क्षेत्रों में स्थित चार मदरसों के संबंध में कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, प्रशासन की ओर से कार्रवाई के कारणों और स्वरूप को लेकर अभी आधिकारिक रूप से कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

सूत्रों के अनुसार, जिन क्षेत्रों में कार्रवाई प्रस्तावित है, उनमें कुछ इलाके मुस्लिम बहुल हैं। ऐसे में कार्रवाई के दौरान विरोध की आशंका को देखते हुए पुलिस एवं प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दी है। जनपद के विभिन्न थानों से पुलिसकर्मियों को मौके पर बुलाया गया है।