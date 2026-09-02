Bulldozer Action: उत्तराखंड के रुद्रपुर में चला पीला पंजा, दो बुलडोजर लगा कर हटाया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। प्रशासन ने विरोध के बीच विश्वकर्मा मार्केट में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी। दो बुलडोजर लगा कर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई।

रोडवेज परिसर के बाहर बनी दुकानों को हटाने के लिए लोनिवि द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। जिसके चलते पूर्व में कई बार हटाने की कार्रवाई को लेकर नोटिस दिए गए परंतु पुनर्वास की मांग को लेकर मामला लटक जाता रहा। बुधवार पूर्वाह्न प्रशासन, लोनिवि की टीम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गई।