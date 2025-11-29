Language
    आम के बाग में लटका मिला अधेड़ का शव, शुक्रवार से घर नहीं लौटा था ग्रामीण; हड़कंप

    By Abhay Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 07:51 PM (IST)

    एक दुखद घटना में, एक अधेड़ व्यक्ति का शव आम के बाग में लटका हुआ मिला। वह ग्रामीण शुक्रवार से घर नहीं लौटा था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। परिजनों ने उसकी तलाश की, लेकिन वह नहीं मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है।

    पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंपा. Concept Photo

    संवाद सूत्र जागरण, जसपुर। घर से लापता ग्रामीण 24 घंटे बाद गांव से डेढ़ किमी दूर आम के बाग में एक पेड़ से लटका मिला। यह देख आस पास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है।

    ग्राम उमरपुर निवासी 55 वर्षीय महेंद्र सिंह पुत्र सुक्खन सिंह 28 नवंबर की सुबह खाद लेने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। उसके घर न लौटने पर चिंतिंत स्वजन ने उसकी आसपास एवं रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को किसी ने गांव से डेढ़ किमी दूर आम के बाग के पेड़ पर महेंद्र सिंह के लटके होने की सूचना दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस, स्वजन समेत ग्रामीण मौके की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को नीचे उतारा। पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रामीणों ने बताया कि महेंद्र सिंह खेती का काम करता था। उसने अपने पीछे एक पुत्र अंकित,एक पुत्री दीक्षा को रोता बिलखता छोड़ा है। सीओ दीपक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद ही मौत के सही कारणों को पता चल सकेगा