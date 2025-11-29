आम के बाग में लटका मिला अधेड़ का शव, शुक्रवार से घर नहीं लौटा था ग्रामीण; हड़कंप

संवाद सूत्र जागरण, जसपुर। घर से लापता ग्रामीण 24 घंटे बाद गांव से डेढ़ किमी दूर आम के बाग में एक पेड़ से लटका मिला। यह देख आस पास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम करा स्वजन को सौंप दिया है।



ग्राम उमरपुर निवासी 55 वर्षीय महेंद्र सिंह पुत्र सुक्खन सिंह 28 नवंबर की सुबह खाद लेने की बात कहकर घर से निकला था। उसके बाद वह घर नहीं लौटा। उसके घर न लौटने पर चिंतिंत स्वजन ने उसकी आसपास एवं रिश्तेदारों से पूछताछ की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। शनिवार को किसी ने गांव से डेढ़ किमी दूर आम के बाग के पेड़ पर महेंद्र सिंह के लटके होने की सूचना दी।