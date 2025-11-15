Language
     बाइक सवार लुटेरों ने युवक को मोबाइल के लिए घसीटा, सीसीटीवी में कैद हुई घटना

    By Jagran News Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 11:13 AM (IST)

    उत्तराखंड में बाइक सवार तीन बदमाशों ने एक युवक से मोबाइल लूट लिया और विरोध करने पर उसे घसीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है।

    पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर पंजीकृत की प्राथमिकी

    जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। जगतपुरा निवासी युवक से बाइक सवार तीन बदमाशों ने मोबाइल लूट लिया। इस पर पीड़ित ने बदमाशों की बाइक को पीछे से पकड़ लिया। जिसके बाद बदमाश उसे काफी दूर तक घसीटकर ले गए। इससे वह घायल हो गया। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों पर प्राथमिकी पंजीकृत कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए संदिग्धों से पूछताछ शुरू कर दी है।

    पुलिस के अनुसार, जगतपुरा वार्ड पांच मुखर्जीनगर निवासी अजय ढाली पुत्र कृष्णा ढाली ने बताया कि 14 नवंबर की शाम वह पैदल ही गगन ज्योति बारात घर से आवास विकास होते हुए घर आ रहा था। इसी बीच पीछे से बाइक सवार तीन युवक बिना नंबर की बाइक से आए और उसके हाथ से मोबाइल झपट लिया।

    इस पर उसने बाइक को पीछे से पकड़ लिया। जिस पर उन्होंने बाइक तेजी से भगाने का प्रयास किया बावजूद इसके उसने बाइक नहीं छोड़ी। इससे वह काफी दूर तक सड़क पर घसीटता हुआ गया और घायल हो गया। यह देख लोग एकत्र हुए तो बाइक सवार बदमाश मोबाइल लेकर फरार हो गए।

    अजय ढाली ने पुलिस से आरोपित बाइक सवार बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की है। आवास विकास चौकी प्रभारी प्रकाश चंद्र ने बताया कि घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए जा रहे है। कुछ संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है, जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।