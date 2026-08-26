उत्तराखंड में टूरिस्ट बस से लीसा के 338 कनस्तर बरामद, किमत दस लाख रुपये

संवाद सहयोगी, बाजपुर। सुल्तानपुर पट्टी चौकी पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग-74 स्थित छोई मोड़ के पास वाहन चेकिंग के दौरान एक टूरिस्ट बस से अवैध रूप से ले जाया जा रहा लीसा बरामद किया है। पुलिस ने बस से लीसा के करीब 338 कनस्तर बरामद किए हैं।

बरामद माल की कीमत करीब दस लाख रुपये बताई जा रही है। मौके से भागने का प्रयास कर रहे चार लोगों को पुलिस ने पकड़कर हिरासत में लिया और पूछताछ के लिए कोतवाली लाया गया। पुलिस ने लीसा के कनस्तरों को कब्जे में लेने के साथ ही टूरिस्ट बस को भी जब्त कर दोराहा पुलिस चौकी में खड़ा करा दिया है।

उच्चाधिकारियों के निर्देश पर अपराध नियंत्रण के लिए सुल्तानपुर पट्टी चौकी प्रभारी सुरेंद्र सिंह बिष्ट पुलिस टीम के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग-74 पर छोई मोड़ के निकट वाहन चेकिंग अभियान चला रहे थे। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक टूरिस्ट बस में अवैध रूप से लीसा ले जाया जा रहा है।

सूचना के आधार पर पुलिस ने वहां से गुजर रही टूरिस्ट बस संख्या (यूके12/पीबी0381) को रोककर तलाशी ली। पुलिस के अनुसार बस के अंदर सवारियों के बैठने वाली सीटें निकालकर उनकी जगह लीसा से भरे कनस्तर रखे गए थे। कनस्तरों को काली पन्नी से ढककर छिपाया गया था। तलाशी के दौरान पुलिस को बस के अंदर कुल 338 कनस्तर लीसा बरामद हुए।

कार्रवाई के दौरान बस में सवार चार लोग भागने का प्रयास करने लगे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने घेराबंदी कर चारों को पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली है कि बरामद लीसा को द्वाराहाट-अल्मोड़ा क्षेत्र से अवैध रूप से लाया जा रहा था।

इसे पुलभट्टा होते हुए उत्तर-प्रदेश की ओर ले जाने की तैयारी थी। हालांकि पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है कि लीसा कहां से लाया गया था और इसे किस स्थान पर पहुंचाया जाना था। पुलिस ने बरामद लीसा को कब्जे में लेकर बस को जब्त कर लिया है। मामले में आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।