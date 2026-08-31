बाजपुर में 4.33 लाख की साइबर ठगी: म्यूल खातों के जरिए धोखाधड़ी में खाताधारक पर केस

जागरण संवाददाता, बाजपुर। साइबर ठगी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल खातों की जांच के दौरान बाजपुर पुलिस को एक और संदिग्ध खाताधारक का मामला सामने आया है।

पुलिस ने अलग-अलग लोगों से कथित रूप से धोखाधड़ी कर 4.33 लाख रुपये अपने दो बैंक खातों में मंगाने के आरोप में केलाखेड़ा थाना क्षेत्र के ग्राम तोता बेरिया निवासी दलजीत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत की है। पुलिस मामले की विस्तृत विवेचना में जुटी है।

पुलिस के अनुसार, गृह मंत्रालय भारत सरकार की साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बनाई गई नोडल एजेंसी भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14सी) के समन्वय पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर साइबर सेल से म्यूल खातों की सूची प्राप्त हुई थी।

सूची में दर्ज आईडीबीआई बैंक बाजपुर और कोटक महिंद्रा बैंक बाजपुर के खातों की जांच उपनिरीक्षक प्रह्लाद सिंह ने की। बैंकों से प्राप्त अभिलेखों में दोनों खाते ग्राम तोता बेरिया निवासी दलजीत सिंह पुत्र हरवंश सिंह के नाम संचालित पाए गए। पुलिस ने खाताधारक के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर खातों में हुए लेनदेन के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया, लेकिन वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

पुलिस के अनुसार, थाने बुलाए जाने पर भी वह उपस्थित नहीं हुआ और बाद में मोबाइल फोन बंद कर दिया। पुलिस के अनुसार शिकायतों से जुड़े लेनदेन की जांच करने पर अलग-अलग तिथियों में विभिन्न लोगों से कुल 4,33,004 रुपये की रकम कथित साइबर ठगी के माध्यम से दोनों खातों में पहुंचाई गई।

पुलिस ने प्रथम दृष्टया मामला भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत दंडनीय पाए जाने पर दलजीत सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की विस्तृत विवेचना के दौरान खातों में हुए अन्य संदिग्ध लेनदेन और साइबर ठगी से जुड़े लोगों की भूमिका की भी जांच की जाएगी।