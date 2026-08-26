उत्तराखंड के बाजपुर में दो डंपरों की भीषण भिड़ंत, स्टेयरिंग में फंसा चालक

जागरण संवाददाता, बाजपुर। मंगलवार देर रात करीब दस बजे उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पास दो डंपरों की आमने-सामने भिड़ंत हो गई। हादसे में एक डंपर चालक का दांए पैर स्टेयरिंग में फंस गया। मौके पर जुटे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई।

चेना मुरारपुर, उत्तर प्रदेश निवासी 22 वर्षीय राकेश पुत्र बालकराम, डंपर लेकर बाजपुर से दोराहा की ओर जा रहा था। इसी दौरान उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के पास दोराहा की ओर से बाजपुर आ रहे दूसरे डंपर से उसकी भिड़ंत हो गई। टक्कर के बाद राकेश का पैर स्टेयरिंग में फंस गया।