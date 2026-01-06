Language
    शादी के 15 साल बाद दूसरी औरत पर आया दिल, बाहरवाली के चक्कर में पति ने पत्नी को निकाला घर से

    By Khemraj Verma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 08:05 PM (IST)

    काशीपुर में एक महिला ने अपने पति पर शादी के 15 साल बाद दूसरी महिला के लिए उसे घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि पति 2017 से दूसरी मह ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, काशीपुर : महिला ने अपने पति पर शादी के 15 साल बाद दूसरी औरत के चक्कर में उसे घर से निकालने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। पुलिस ने पति व ससुरालियों के पर प्राथमिकी पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है।

    2010 को हुआ विवाह

    कटोराताल कुर्मांचल कालोनी निवासी महिला ने महिला ने हेल्पलाइन को शिकायत देकर बताया कि उसका विवाह 19 मार्च 2010 को कूर्मांचल कालोनी निवासी युवक के साथ हुआ था। उसे 14 वर्ष का एक पुत्र तथा 12 वर्ष की एक पुत्री है।

    पति करता था मारपीट

     शादी के कुछ समय बाद उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा। इस दौरान 2017 में वह गड्डा कालोनी निवासी युवती के संपर्क में आया और उससे शादी कर मुरादाबाद में रहने लगा। बताया कि बीच-बीच में वह घर पर आकर उसके साथ मारपीट करता था।

    हेल्पलाइन में की शिकायत

    आरोप है कि उसे एक बार बच्चों समेत घर से निकाल दिया। जिसकी शिकायत 29 सितंबर 2017 को कटोराताल चौकी पुलिस व बाल एवं महिला हेल्पलाइन रुद्रपुर में भी की, लेकिन आरोपित पति तिथि पर उपस्थित नहीं हुआ।

    घर से जाने को कहा

    पीड़िता ने बताया कि पांच नवंबर की दोपहर के करीब दो बजे उसका पति घर आया, तो उसने उससे अपना खर्चा मांगा। जिस पर उसके पति, देवर, देवरानी, सास व ससुर ने उसे लात-घूंसों से मारा पीटा, गालियां दी और उसके बच्चों को छोड़कर घर से चले जाने को कहा।

    मारने की दी धमकी

    आरोप है कि उसका पति दूसरी औरत के साथ रहने की बात कर रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने महिला के पति राजीव उर्फ राजू पुत्र राजेश कुमार, देवर राहुल, देवरानी मालती, सास चंदा देवी और ससुर राकेश के विरुद्ध प्राथमिकी पंजीकृत कर मामले जांच शुरू कर दी है।

