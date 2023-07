तेंदुए के 2 महीने के शावक को पकड़ कर जंगल में छोड़ा गया, प्रधान प्रबंधक के आवास परिसर में झाड़ियों में था छिपा

नादेही चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक के आवास परिसर में उगी झाड़ियों और घास में छिपे बैठे तेंदुए के शावक को वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। मिल प्रधान प्रबंधक के आवास में तेंदुए की सूचना मिलने पर कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। जीएम के आवास के बाहर भीड़ लगी रही।रविवार की सुबह जीएम के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तेंदुए की दहाड़ की आवाज सुनी।

तेंदुए के 2 महीने के शावक को पकड़ कर जंगल में छोड़ा गया

संवाद सूत्र, जसपुर: नादेही चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक के आवास परिसर में उगी झाड़ियों और घास में छिपे बैठे तेंदुए के शावक को वन विभाग की टीम ने पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। मिल प्रधान प्रबंधक के आवास में तेंदुए की सूचना मिलने पर कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा। जीएम के आवास के बाहर भीड़ लगी रही। झाड़ी के पास दिखा शावक चीनी मिल के प्रधान सुरक्षा अधिकारी परविंदर सिंह ने बताया कि रविवार की सुबह जीएम के आवास पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने तेंदुए की दहाड़ की आवाज सुनी। सुरक्षाकर्मियों ने टॉर्च से परिसर की छानबीन की झाड़ी के पास बैठा तेंदुए का शावक दिखाई दिया। जीएम विवेक प्रकाश शासकीय कार्य से बाहर गए हुए हैं। सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें सूचना दी। सूचना मिलने पर उन्होंने मिल प्रधान प्रबंधक एवं वन विभाग के अधिकारियों को सूचना दी। जीएम के आवास परिसर से जाल डालकर पकड़ा गया शावक वन विभाग की टीम के पहुंचने तक मिल के सुरक्षाकर्मी घेराबंदी किए रहे। काशीपुर रेंज के रेंजर देवेंद्र सिंह ने वन विभाग के कर्मियों की टीम के साथ जीएम के आवास परिसर में पहुंचकर मिल सुरक्षाकर्मियों की मदद से जाल डालकर तेंदुए के शावक को पकड़ लिया। दो महीने का होगा तेंदुए का शावक रेंजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि तेंदुए के शावक की आयु दो महीने की होगी। वह अपनी मां से बिछड़ गया है। उसकी मां की आसपास होगी टीम ने उसे पास ही जंगल में छोड़ दिया। उधर मिल कर्मियों का कहना है कि फीका नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है वह जंगल से वह कर जीएम के आवास में पहुंचा होगा। इस दौरान मिल कर्मचारियों में अफरा तफरी मची रही।

