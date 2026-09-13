नमाज पढ़ने गया 13 वर्षीय बालक लापता, पुलिस ने शुरू की तलाश

संवाद सहयोगी, केलाखेड़ा । मोहल्ला मंसूर नगर निवासी 13 वर्षीय बालक नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला, लेकिन इसके बाद वापस नहीं लौटा।

परिजनों ने रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर तलाश की, लेकिन बालक का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बालक की तलाश कराने की गुहार लगाई है।

मंसूर नगर निवासी सलीम पुत्र अब्दुल करीम ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनका 13 वर्षीय पुत्र शालिम शुक्रवार 11 सितंबर को सुबह करीब 11:30 बजे वार्ड स्थित मोती मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए घर से निकला था। नमाज का समय बीतने के बाद भी जब वह घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता हुई।