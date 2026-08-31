उत्तराखंड के जसपुर में बैडमिंटन विवाद बना जानलेवा, 12 साल के बच्चे की चाकू से हत्या

जागरण संवाददाता, काशीपुर। जसपुर क्षेत्र में बैडमिंटन खेलने को लेकर हुए मामूली विवाद में 12 वर्षीय बच्चे की चाकू लगने से दर्दनाक मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, मोहम्मद ईशान (12) पुत्र तसलीम निवासी लकड़ी मंडी का बैडमिंटन खेलने के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने ईशान के सीने के पास चाकू से वार कर दिया।

गंभीर रूप से घायल ईशान को परिजन आनन-फानन में निजी अस्पताल ले गए, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम हाउस में परिजनों व स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई।