Badrinath National Highway पर यातायात एक बार फिर बाधित, छिनका के पास गिरा मलबा; मलबा हटाने का काम जारी

Badrinath National Highway उत्तराखंड में बारिश से आफत आ गई है। तेज बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रही है। आपदा की वजह से लगातार यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही कई जगहों पर आम जनों को खासी परेशानी हो रही है। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छीनका के पास एक बार फिर से मलबा आने के कारण बंद हो गया है। इस मार्ग पर फिलहाल यातायात बंद है।

छिनका के पास बदरीनाथ नेशनल हाईवे पर मलबा गिरने से हुआ बंद

Your browser does not support the audio element.

गोपेश्वर, संवाद सहयोगी। उत्तराखंड में भारी बारिश आफत बन गई है। राज्य के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से यात्रा खतरनाक हो गई है। बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छीनका के पास एक बार फिर से मलबा आने के कारण बंद हो गया है। इस मार्ग पर फिलहाल यातायात बंद है। देर रात हुई भारी बारिश के चलते जनपद में लगभग आधे दर्जन से अधिक सड़कें बंद है और बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास बार-बार बंद हो रहा है। सड़क पर मलबा पड़े होने की वजह से गाड़ियों को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। वहीं, प्रशासन की ओर से यात्रा को एक बार फिर से सुचारू करने के लिए काम भी किए जा रहे हैं। सड़क पर गिरा मलबा हटा रही जेसीबी बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग छिनका के पास सड़क पर गिरे मलबे को हटाने के लिए जेसीबी तैनात कर दी गई है। एनएच की ओर से दोनों तरफ जेसीबी मशीन लगाई गई हैं और सड़क को सुचारू करने के लिए मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। सुरक्षित स्थानों पर यात्रियों को रोका गया थाना अध्यक्ष चमोली कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका गया है और सड़क से मलबा हटाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सड़क से सुचारू होगी तो वाहनों को भी छोड़ा जाएगा। वाहनों को एक बार फिर से आने जाने की अनुमति दी जाएगी। कुलदीप सिंह रावत ने लोगों से अलर्ट रहने की चेतावनी दी है।

Edited By: Swati Singh