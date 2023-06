Tehri News शुक्रवार को आइएएस अधिकारी जगराज डांडी पुत्र जगबीर सिंह की तलाश में गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। गुरुवार शाम को हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगराज डांडी देवप्रयाग संगम में स्नान करते हुए पैर फिसलने के कारण गंगा नदी में बह गए थे। उनकी तलाश में एनडीआरएफ एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगी हैं।

टीम जागरण, नई टिहरी: Tehri News: शुक्रवार को आइएएस अधिकारी जगराज डांडी पुत्र जगबीर सिंह की तलाश में गंगा नदी में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। अभी तक उनका कुछ पता नहीं चला है। उनकी तलाश में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जल पुलिस की टीमें लगी हैं। गुरुवार शाम को हरियाणा के कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक जगराज डांडी निवासी हाउस नंबर 2173 सेक्टर 27सी चंडीगढ़ उम्र 54 वर्ष अपने पत्नी व बेटी के साथ यात्रा पर आए थे जो देवप्रयाग संगम में स्नान करते हुए पैर फिसलने के कारण गंगा नदी में बह गए थे।

