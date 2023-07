केदारनाथ धाम से लौट रहे कांवड़ यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत, दिल्ली से कांवड़ यात्रा पर गया था मृतक

केदारनाथ धाम से लौट रहे कांवड़ यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। युवक दिल्ली निवासी था और भांजे के साथ कांवड़ लेकर केदारनाथ गया था। रुद्रप्रयाग से ही युवक की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वहां दवा लेने के बाद दोनों फिर दिल्ली के लिए निकले लेकिन मुल्या गांव में बदरीनाथ हाईवे अवरुद्ध होने से युवक जाम में फंस गया जहां से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई।

केदारनाथ धाम से लौट रहे कांवड़ यात्री की तबीयत बिगड़ने से मौत

Your browser does not support the audio element.

संवाद सूत्र, देवप्रयाग: केदारनाथ धाम से लौट रहे कांवड़ यात्री की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। युवक दिल्ली निवासी था और भांजे के साथ कांवड़ लेकर केदारनाथ गया था। रुद्रप्रयाग से ही युवक की तबीयत बिगड़ने लगी थी। वहां दवा लेने के बाद दोनों फिर दिल्ली के लिए निकले, लेकिन मुल्या गांव में बदरीनाथ हाईवे अवरुद्ध होने से युवक जाम में फंस गया, जहां से उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। बाइक से भांजे संग कांवड़ यात्रा पर गया था मृतक नौ जुलाई को 31 वर्षीय नितिन निवासी 18/19 कल्याण पुरी, बीटीसी चीला सरोदा जिला प्रीत विहार, पूर्वी दिल्ली अपने भांजे विजय सिंह के साथ बाइक पर कांवड़ लेकर केदारनाथ निकला था। केदारनाथ में जलाभिषेक के बाद 13 जुलाई की सुबह दोनों फाटा से वापस घर के लिए निकले। बदरीनाथ हाईवे पर जाम में फंसे रहने के दौरान बिगड़ी तबीयत रुद्रप्रयाग पहुंचने पर मामा नितिन की तबीयत खराब होने पर विजय उन्हें अस्पताल ले गया, जहां दवा लेने के बाद उनकी तबीयत में सुधार हुआ। इसके बाद वो फिर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। उधर, मुल्या गांव में बदरीनाथ हाईवे बाधित होने से दोनों चार घंटे तक जाम में फंसे रहे। इसी बीच नितिन की तबीयत फिर खराब होने लगी और वह बेहोश हो गया। विजय ने अन्य लोगों की मदद से नितिन को सीएचसी बागी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Edited By: riya.pandey