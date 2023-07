प्रशासन की ओर से दीवार खड़ी कर पुल पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है लेकिन लोग दीवार फांदकर टूटे पुल पर पहुंच जा रहे हैं। यहां तक कि पुल के जिस हिस्से पर खड़े होकर रील बनाई जा रही है वह झुके पिलर पर टिका है। केदारनाथ धाम में इस बार रील बनाने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है।

Garhwal News: रील के चक्कर में दांव पर जिंदगी, उड़ान भरते हेलीकाप्टर के आगे सेल्फी लेते युवक का वीडियो वायरल

गढ़वाल, जागरण टीम। सेल्फी लेने और रील बनाने के शौक में लोग जान की परवाह भी नहीं कर रहे। शुक्रवार को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में केदारनाथ हेलीपैड पर उड़ान भरने को तैयार हेलीकाप्टर के आगे एक युवक सेल्फी लेते दिख रहा है। हेलीपैड पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने यदि युवक को वहां से नहीं हटाया होता तो उसकी जान जोखिम में पड़ सकती थी। इससे पहले बीते 23 अप्रैल को व्यवस्थाओं का जायजा लेने केदारनाथ पहुंचे उत्तराखंड सिविल एविएशन के फाइनेंशियल कंट्रोलर की हेलीकाप्टर के पंखे की चपेट में आकर मौत हो चुकी है। उधर, कोटद्वार में मालन नदी के टूटे पुल पर सेल्फी और रील बनाने वालों का जमघट लगा है। हालांकि, प्रशासन की ओर से दीवार खड़ी कर पुल पर आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है, लेकिन लोग दीवार फांदकर टूटे पुल पर पहुंच जा रहे हैं। यहां तक कि पुल के जिस हिस्से पर खड़े होकर रील बनाई जा रही है, वह झुके पिलर पर टिका है। केदारनाथ धाम में इस बार रील बनाने को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। इस बार सेल्फी लेने के चक्कर में जान दांव पर लगाने वाले एक श्रद्धालु का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। शुक्रवार को सामने आए वीडियो में युवक उड़ान भरने को तैयार हेलीकाप्टर के सामने सेल्फी लेता नजर आता है, जिसे हेलीपैड पर तैनात सुरक्षाकर्मी भगाते हैं। साथ ही उसकी पिटाई भी करते हैं। इससे पहले हेलीकाप्टर के पंखे से कटकर उत्तराखंड सिविल एविएशन के फाइनेंशियल कंट्रोलर अमित सैनी की मौत के बाद डीजीसीए ने संबंधित हेली कंपनी की सेवाएं बंद कर दी थी। दूसरी ओर, कोटद्वार में मालन नदी पर गिरे पुल की रील बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। शुक्रवार को पुलिस-प्रशासन ने उन्हें पुल के समीप न जाने की चेतावनी दी। इसके लिए बाकायदा पुल के दोनों ओर पुलिस-प्रशासन की टीम भी तैनात है। लोनिवि ने पुल पर आवाजाही रोकने के लिए पुल के दोनों ओर दीवार लगा दी है। आमजन दीवार न फांदे, इसके लिए उसके ऊपर कांच और कील भी लगाई गई हैं। लेकिन, लोगों में सेल्फी और रील बनाने का ऐसा क्रेज है कि दीवार फांदकर पुल के टूटे हिस्से तक पहुंच जा रहे हैं। यह लापरवाही कब जान पर भारी पड़ जाए, कहा नहीं जा सकता।

Edited By: Narender Sanwariya