Uttarakhand: दिल्ली के कांवड़ियों ने टिहरी में दिखाई दबंगई, पूर्व प्रधान के पति को पीटा; चार गिरफ्तार

Uttarakhand दिल्ली निवासी चार कांवड़ियों ने ऋषिकेश-उत्तरकाशी राजमार्ग पर आगराखाल में पूर्व प्रधान चमनी देवी के पति कमल सिंह रावत से कहासुनी के बाद उसे बुरी तरह पीट दिया। कांवड़ियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सोमवार को चारों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Uttarakhand: सोमवार को चारों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया।

Your browser does not support the audio element.

टीम जागरण, टिहरी: Uttarakhand: दिल्ली निवासी चार कांवड़ियों ने ऋषिकेश-उत्तरकाशी राजमार्ग पर आगराखाल में पूर्व प्रधान चमनी देवी के पति कमल सिंह रावत से कहासुनी के बाद उसे बुरी तरह पीट दिया। कमल सिंह को पैर में गंभीर चोट आई है। नरेंद्रनगर थाना में चार कांवड़ियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। रविवार शाम लगभग पांच बजे आगरखाल भिन्नू गदेरे के पास स्थित किशोर सिंह रावत की दुकान में दिल्ली निवासी चार यात्री पहुंचे। इस दौरान कमल सिंह के साथ चारों कांवड़ियों की लेनदेन को लेकर कहासुनी हो गई। ग्रामीणों ने चारों कांवड़ियों को घेर लिया मामला इतना बढ़ गया कि कांवड़ियों ने कमल सिंह से मारपीट शुरू कर दी। जिससे कमल सिंह घायल हो गये। स्थानीय व्यक्ति से मारपीट के बाद वहां के ग्रामीणों ने चारों कांवड़ियों को घेर लिया और हंगामा शु़रू हो गया। किसी तरह पुलिस ने ग्रामीणों को शांत किया। देर रात चारों यात्री अमर कुमार पुत्र संजय निवासी मजनू का टीला पंजाबी बस्ती थाना सिविल लाइन दिल्ली, अमन कुमार पुत्र राजेश निवासी M-49 मजनू का टीला पंजाबी बस्ती थाना सिविल लाइन दिल्ली, किशन पुत्र शेरू निवासी J-53 मजनू का टीला अरूणा नगर सिविल लाइन दिल्ली और सूरज पुत्र सूजन निवासी J-64अरूणा नगर मजनू का टीला थाना सिविल लाइन दिल्ली के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया। सोमवार को चारों को न्यायालय में पेश किया गया जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। नरेंद्रनगर थाना के निरीक्षक पंकज देवरानी ने बताया कि चारों को न्यायालय में पेश किया गया है।

Edited By: Nirmala Bohra