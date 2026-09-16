उत्तराखंड के टिहरी में गदेरा में बहा सात वर्षीय बालक, एक किमी दूर नदी से मिला शव

जागरण संवाददाता, नई टिहरी। तहसील घनसाली के ग्राम दोणी के पास मंगलवार शाम खेलते समय गदेरा के तेज बहाव में बहे सात वर्षीय बालक का शव बुधवार सुबह नदी से बरामद कर लिया गया। घटना के बाद से ही थाना घनसाली पुलिस और एसडीआरएफ की टीम रातभर खोज एवं बचाव अभियान में जुटी रही।

ग्राम दोणी निवासी आरव (7) पुत्र अरविंद मंगलवार शाम गांव के पास खेल रहा था। इसी दौरान वह गदेरा के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया। बालक के गदेरा में बहने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की और पुलिस को सूचना दी।