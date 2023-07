Uttarakhand Weather पहाड़ों पर हो रही बारिश से नदियां विकराल हो गई हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर चेतावनी रेखा को पार कर गया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह के अनुसार देहरादून चमोली नैनीताल बागेश्वर चंपावत और ऊधमसिंह नगर में गरज-चमक के साथ तीव्र वर्षा होने को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

Uttarakhand Weather: कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा के अंदर घुसा नदी का पानी

Your browser does not support the audio element.