Rudraprayag: बद्रीनाथ हाइवे पर बेकाबू कार खाई में जा गिरी, दो की मौत

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। जागरण

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। मंगलवार सुबह लगभग 9 बजे एक कार बद्रीनाथ हाइवे पर सिरोबगड़ के पास अचानक अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। इस दुर्घटना में दो की मौत हो गई। आपदा कन्ट्रोल रुम को सूचना मिली कि सिरोबगड के नजदीक एक वाहन दुर्घटना ग्रस्त हुआ है, सूचना मिलते ही डीडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच कर रेस्क्यू शुरू किया गया। दुर्घटनाग्रस्त वाहन सख्या UK13 6341 ऑल्टो कार थी। इस दुर्घटना में घायल महेंद्र सिंह रावत उम्र 48 वर्ष है, जो की वाहन से पहले ही छटक गए थे। मृत में -मीनाक्षी उम्र 45 वर्ष, कमला देवी ,शउम्र 60 वर्ष, सभी निवासी, ग्राम कुमडी ( अगस्त्यमुनि) के रहने वाले है।

Edited By: Nitesh Srivastava