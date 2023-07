सावन में गाय के दूध से भक्त करेंगे बाबा केदार का महाभिषेक, धाम पहुंचाई गईं 4 गाय; हेलीकाप्टर से आता था दूध

केदारनाथ धाम में अब सावन मास में शिवलिंग का अभिषेक गाय के दूध से भक्त कर सकेंगे। चार गाय को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है जिसका दूध केवल भगवान के स्वंभू शिवलिंग के अभिषेक में उपयोग किया जाएगा। अब तक दूध हेलीकाप्टर से अभिषेक के लिए रोजाना मंगवाया जाता था।केदारनाथ धाम में मौसम काफी ठंडा होने से मई से जून तक गाय के रहने के लिए अनुकूल नहीं होता है।

सावन में गाय के दूध से भक्त करेंगे बाबा केदार का महाभिषेक

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम में अब सावन मास में शिवलिंग का अभिषेक गाय के दूध से भक्त कर सकेंगे। चार गाय को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है, जिसका दूध केवल भगवान के स्वंभू शिवलिंग के अभिषेक में उपयोग किया जाएगा। अब तक दूध हेलीकाप्टर से अभिषेक के लिए रोजाना मंगवाया जाता था। केदारनाथ धाम में मौसम काफी ठंडा होने से मई माह से जून तक गाय के रहने के लिए अनुकूल नहीं होता है। केदारनाथ धाम से स्वंभू शिवलिंग का अभिषेक नियमित रूप से गाय के दूध से कराया जाता है। दूध हेलीकाप्टर से केदारनाथ धाम में मंदिर समिति द्वारा मंगवाया जाता है। मौसम खराब होने से हेलीकाप्टर से दूध मंगवाने में परेशानी मंदिर समिति ने वर्ष 2016 में कपाट खुलने के साथ ही गाय को भी मई माह में केदारनाथ धाम पहुंचाया गया ताकि अभिषेक के लिए दूध हेलीकाप्टर से न मंगवाना पड़े। लेकिन गाय के लिए केदारनाथ धाम का मौसम अनुकूल न होने के कारण उसकी तबियत बिगड़ गई और गाय को वापस लाना पड़ा। जून से सितंबर तक मौसम में काफी सुधार आने से अच्छा होता है जबकि अक्सर बरसात में मौसम खराब होने से दूध को नियमित मंगाने में भी दिक्कत आती है। पूजा-अर्चना के साथ हुआ गायों का प्रवेश बाबा केदार का महाभिषेक गाय के दूध से करने के लिये तीर्थ पुरोहितों की ओर से चार गायों को केदारनाथ धाम पहुंचाया गया है। अब प्रत्येक दिन ब्रह्ममुर्हूत और संध्याकालीन के समय महाभिषेक इन्हीं गायों के दूध से होगा। इन दोनों गायों के साथ उनके बछड़े भी केदारनाथ पहुंचाये गये हैं। मंदिर में पहुंचने पर इन गायों की भी पूजा-अर्चना की गई। महाभिषेक के लिए नहीं होगी दूध की कमी तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने कहा कि श्रावण माह में भगवान केदारनाथ का महाभिषेक करने के लिये गाय केदारनाथ पहुंच गई हैं। श्रावण के माह में गाय के दूध से सभी भक्तों को महाभिषेक कर सकें, जिससे आने वाले दो माह तक गाय के दूध से ही बाबा केदार का महाभिषेक करने के लिए मंदिर समिति व भक्तों को दूध की कमी नहीं होगी।

