बाबा केदार के दर पर पहुंचीं सारा अली खान, कतार में खड़े होकर किए दर्शन... भीम शिला के पास साधना में लीन

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। बॉलीवुड अभिनेत्री सारा अली खान एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लिए धाम पहुंचीं। केदारनाथ धाम में दो से तीन दिन बिताने के दौरान वह काफी प्रसन्न नजर आईं।

इस बार भी उनकी बाबा केदार के प्रति आस्था और श्रद्धा देखने को मिली। अभिनेत्री मंदिर के पीछे स्थित भीम शिला के पास साधना में लीन रहीं। वही, भैरवनाथ मंदिर में दर्शन करने के साथ ही उन्होंने मंदिर परिसर में बैठे साधु-संतों से आशीर्वाद भी लिया।

केदार ड्राइव में शामिल होने के लिए पहुंचीं थीं केदारनाथ सारा अली खान बीते 26 अक्टूबर को केदार ड्राइव में शामिल होने के लिए केदारनाथ धाम पहुंचीं थीं। इस दौरान धाम में बर्फबारी के बीच चलाए गए स्वच्छता अभियान में भी उन्होंने भागीदारी की।