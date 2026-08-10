रुद्रपुर में तेज रफ्तार कार ने युवक-युवती को रौंदा, दोनों की मौत, चालक फरार; पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी

जागरण संवाददाता, रुद्रपुर। दानपुर से धर्मपुर की ओर रिंग रोड से होकर जा रहे युवक और युवती को सोमवार शाम तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों सड़क से नीचे दूर जा छिटके और मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

हादसे के बाद चालक कार समेत फरार हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देर शाम तक मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी थी। सोमवार शाम युवक और युवती रिंग रोड से दानपुर से धर्मपुर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार कार ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर के बाद दोनों काफी दूर सड़क से नीचे जा गिरे। हादसा देख आसपास के लोग मौके पर एकत्र हो गए। लोगों ने पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। आसपास के लोगों से मृतकों की पहचान कराने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हादसे के बाद फरार कार के कुछ पुर्जे पुलिस को मौके से मिले हैं। इससे पुलिस को दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान करने में मदद मिलने की उम्मीद है। पुलिस ने रिंग रोड पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी है।

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