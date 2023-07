Rudraprayag News: औंण गांव में पहाड़ी से गिरे बोल्डर से एक भवन क्षतिग्रस्त; दहशत से ग्रामीणों ने किया घर खाली

रुद्रप्रयाग शहर से सटे ग्राम औंण में पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिर गया जिससे गांव में एक भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं पहाड़ी से बोल्डर गिरने की आवाजें सुनने ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। गत रात्रि लगभग आठ बजे औंण ग्रामसभा के ठीक ऊपर से लगभग दो टन भारी बोल्डर गिर गया।

जिला मुख्यालय से सटे औंण गांव में क्षतिग्रस्त आवासीय मकान का निरीक्षण करती आपदा प्रबंधन की टीम जागरण।

रुद्रप्रयाग, जागरण टीम: रुद्रप्रयाग शहर से सटे ग्राम औंण में पहाड़ी से एक बड़ा बोल्डर गिर गया, जिससे गांव में एक भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं, पहाड़ी से बोल्डर गिरने की आवाजें सुनने ही पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। गत रात्रि लगभग आठ बजे औंण ग्रामसभा के ठीक ऊपर से लगभग दो टन भारी बोल्डर गिर गया, गनीमत रही कि इस दौरान जसपाल कप्रवाण के परिवार के सदस्य दूसरे कमरे में खाना खाने गए हुए थे। पत्थर गिरने की आवाज सुनते ही ग्रामीणों को घर को खाली कर दिया। बोल्डर से मकान का पीछे का हिस्सा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया। मकान में रखा सामान भी मलबे में दब गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि वे पिछले 60 सालों से औंण गांव में रह रहे हैं। आज तक ऐसी कोई घटना देखने को नहीं मिली। गत छह माह से रेलवे का कार्य औंण गांव के नीचे चल रहा है। जिसके बाद औंण गांव को खतरा पैदा हो गया। टनल निर्माण के दौरान ब्लाॅस्टिंग के समय औंण गांव खतरा पैदा हो गया है। अब तक कई भवनों में मोटी-मोटी दरारें भी आ गई हैं, जबकि ऊपरी पहाड़ी से पत्थर गिरने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। ऐसे में ग्रामीण जनता भय के साए में जीवन यापन करने को मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि औंण गांव में रह रहे 15 परिवारों की सुरक्षा को देखते हुए जल्द ही विस्थापन किया जाना चाहिए। सूचना पर राजस्व व आपदा प्रबंधन की टीम ने ग्रामीणों को राहत सामग्री वितरित की और फिलहाल, प्रभावित परिवार को अन्यत्र रहने को कहा है। नायब तहसीलदार प्रताप सिंह ने कहा कि औंण गांव का निरीक्षण किया गया है। प्रभावित ग्रामीण को फौरी राहत दी गई है। अगर रेलवे निर्माण का कार्य कर रही कंपनी की लापरवाही के कारण ऐसा हुआ है तो मेघा कंपनी से भी प्रभावित ग्रामीण को मुआवजा दिलाया जाएगा।

