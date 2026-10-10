केदारनाथ पैदल मार्ग पर पर्यावरण की अनदेखी का मामला एनजीटी पहुंचा, जारी होंगे नोटिस

संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। सोनप्रयाग-गौरीकुंड-केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।

एनजीटी ने माना कि आवेदन में पर्यावरणीय मानकों के अनुपालन से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 17 दिसंबर को होगी।

सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता पर भी सवाल

मामले की सुनवाई एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डा. अफरोज अहमद की पीठ ने की। आवेदक अमित गुप्ता ने स्वयं उपस्थित होकर यात्रा मार्ग में अपर्याप्त उपचारित अपशिष्ट जल के प्रवाह, खुली एवं अव्यवस्थित नालियों, सीवर कनेक्टिविटी की कमी, पर्याप्त शौचालय सुविधाएं उपलब्ध न होने और ठोस कचरे के अनुचित निस्तारण का मुद्दा उठाया। उन्होंने केदारनाथ और गौरीकुंड में उपलब्ध सीवेज शोधन संयंत्रों की क्षमता पर भी सवाल खड़े किए।

आवेदक के अनुसार, केदारनाथ में स्थापित 600 किलोलीटर क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र यहां निकलने वाले सीवेज के उपचार के लिए पर्याप्त नहीं है। साथ ही गौरीकुंड में उपलब्ध 200 केएलडी क्षमता की शोधन सुविधा भी अपर्याप्त है। केदारनाथ में कम से कम 1,000 केएलडी क्षमता का सीवेज शोधन संयंत्र होना चाहिए।