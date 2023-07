यह वीडियो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसे लेकर मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वीडियो कब का है इसकी जांच की जा रही है। इस बार बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इनमें कई तीर्थयात्री मंदिर के अंदर फोटो खींचने के साथ परिसर में वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल रहे हैं।

Kedarnath Yatra 2023: केदारनाथ मंदिर के सामने युवक महिला की मांग में भरा सिंदूर, Video Viral

Your browser does not support the audio element.

रुद्रप्रयाग, संवाद सहयोगी। श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और पुलिस की सख्ती के बावजूद वीडियो और रील बनाने वालों पर लगाम नहीं लग पा रही। राइडर गर्ल विशाखा का प्रेमी को प्रपोज करने संबंधी वीडियो सामने आने के तीन बाद एक और विवादित वीडियो सामने आया है। इसमें केदारनाथ मंदिर के सामने एक युवक महिला की मांग में सिंदूर भर रहा है और महिला उसके पांव छू रही है। यह वीडियो तेजी के साथ इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है। इसे लेकर मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों ने विरोध जताते हुए पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। वीडियो कब का है, इसकी जांच की जा रही है। इस बार बड़ी संख्या में तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं। इनमें कई तीर्थयात्री मंदिर के अंदर फोटो खींचने के साथ परिसर में वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर डाल रहे हैं। तीन दिन पहले राइडर गर्ल विशाखा का प्रेमी को प्रपोज करने संबंधी वीडियो प्रसारित होने के बाद मंगलवार को मंदिर समिति ने पुलिस को पत्र लिखकर मंदिर परिसर में इस तरह के वीडियो बनाने वालों पर कड़ी नजर रखने को कहा था। इसी बीच एक और विवादित वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। वीडियो को लेकर केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध जताया है।

Edited By: Narender Sanwariya