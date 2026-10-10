केदारनाथ यात्रा रुकी: चीरबासा में मलबा-पत्थर आने से पैदल मार्ग बंद, यात्रियों को गौरीकुंड में रोका

जागरण संवाददाता, रुद्रप्रयाग। केदारनाथ धाम पैदल मार्ग पर शनिवार सुबह चीरबासा में मलबा और पत्थर आने से रास्ता अवरुद्ध हो गया।

मार्ग बाधित होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिगत यात्रियों को गौरीकुंड में रोक दिया गया। सूचना मिलने के बाद संबंधित विभागों को अलर्ट कर मार्ग खोलने की कार्रवाई शुरू कर दी गई।

मार्ग खोलने की कार्रवाई शुरू

जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र, रुद्रप्रयाग से मिली जानकारी के अनुसार, शनिवार सबह को सुबह 7:22 बजे सेक्टर अधिकारी गौरीकुंड ने चीरबासा में मलबा-पत्थर आने से केदारनाथ पैदल मार्ग बाधित होने की सूचना दी। इसके बाद जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र ने संबंधित विभाग को अवगत कराया।